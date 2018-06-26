قابيل يعلن سبب استقالته من مجلس المصري

كشف محمد قابيل عضو مجلس إدارة النادي المصري عن أسباب استقالته من المجلس.





وقال قابيل إن خلافة مع المجلس ليس لأسباب شخصية وانما هو خلاف على كيفية أداء العمل وأنه رفض أن يكون دوره مهمش داخل المجلس.





وأوضح قابيل أنهم كانوا يريدون منه الموافقة على جميع القرارات والاجراءات التي يتخذونها دون ابداء رأيه في صفقة اللاعب الإفريقي توريك جبرين التي رفضها لانها مخالفة للوائح اتحاد الكرة التي تقر على قيد 4 لاعبين إفارقة فقط واعتبره خطأ اداري قد يوقع النادي في أزمة جديدة مثل مشكلة اللاعب جود انيكي كذلك اعتراضه على التفريط في بعض اللاعبيبن الذين رحلوا عن النادي المصري دون أي مقابل وهو ما يعتبر اهدار للمال العام في الوقت الذي يمر به النادي بأزمة مالية طاحنة موضحًا أن من المفترض أن يشكل لجنة لتسويق لاعبيبن قبل التفويض والتعاقد وذو خبرة بالوائح وقوانين اللعبة .





كما اشار مهندس الصفقات أنه كان ضد بيع اللاعب محمد حمدي لعدم وجود بديل مناسب حرصا على القوام الأساسي للفريق وأنه وجد أن فكر مجلس الإدارة لا يواكب طموحات جماهير النادي المصري أو الجهاز الفني.



