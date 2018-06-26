مساعدات مالية بريطانية عاجلة لوكالة أونروا

ذكر بيان صحفي صادرعن القنصلية البريطانية في القدس، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية ستسلم مساعدات لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينين، أونروا، في وقت أقرب مما كان مخططاً له لضمان استمرار حصول الفلسطينيين المحتاجين للمساعدة على المعونات الحيوية.





وأعلنت المملكة المتحدة في مؤتمرالأونروا للمانحين أمس الإثنين، تقديم 38.5 مليون جنيه إسترليني لوكالة الأونروا، للمساعدة في تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجهها الوكالة.





وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت:"تعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، قوة ضرورية في مجال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، فهي تمنح الأمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتوفر لهم الفرص كل يوم".





وأضاف أن "العنف على حدود غزة في الفترة الأخيرة، زاد إلى حد كبير العبء على خدمات أونروا، والجهود المهمة التي تبذلها لتوفير المعونات الغذائية، والتعليم، والرعاية الصحية، التي لم تكن يوماً أكثر حيوية مما هي عليه الآن".





وقال: "أحث المجتمع الدولي على التكاتف واتباع خُطانا لتتمكن أونروا من مواصلة جهودها المنقذة للأرواح"

وتسمح هذه المساعدات العاجلة بضمان استمرار الخدمات الحيوية للفلسطينيين، وفي تعليم 500 ألف طفل، وتوفير الخدمات الصحية لنحو 3 ملايين لاجئ فلسطيني.