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ناقد رياضي: مصر ذهبت إلى كأس العالم بحلم كبير وعادت بصفر أكبر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:18 م
ناقد رياضي: مصر ذهبت إلى كأس العالم بحلم كبير وعادت بصفر أكبر
فتحي سند
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كساب أحمد
 
قال الناقد الرياضي فتحي سند، إن اتحاد الكرة يجب أن يحاكم عما حدث للمنتخب الوطني في كأس العالم.

وأضاف "سند"، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن الحديث على أن تبعية اتحاد الكرة للفيفا تمنع من حله أمر لا يصح، معقبًا: "يعني أبقى فاشل وتقولي القانون لا يسمح، ما ينفعش".

وأشار إلى أن مصر ذهبت إلى كأس العالم بحلم كبير وعادت بصفر أكبر، لافتًا إلى أن إختلاط المصالح بين اتحاد الكرة والشركات الراعية للمنتخب كان أحد بوابات الخلل في المنتخب، معقبًا: "الكرة المصرية تاهت وراحت تحت الرجلين بسبب المصالح والبزنيس".

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