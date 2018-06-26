فاران : قادرون على إظهار قدراتنا من هذه اللحظة

اعترف رافائيل فاران نجم فرنسا عقب التعادل السلبي مع الدنمارك في آخر جولاتهم في دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأن فريقه ظهر بمستوى متواضع أمام الدنمارك وأنهم قادرون على إظهار قدراتهم في دور الستة عشر.









وقال فاران في تصريحات صحفية بعد اللقاء: "منتخب الدنمارك لعب من أجل التعادل لذا كان من الصعب فرض إيقاع سريع على اللقاء ولكن بشكل عام حققنا الخطوة الأهم من اللقاء وتحلى اللاعبون بالجدية والتركيز".









وأضاف : "لم نخلق فرص عديدة على مرمى المنافس ولم نسجل هدفا، فالفوز بالطبع يضفي أجواء أفضل على اللقاء وعلينا إظهار قدراتنا بشكل أفضل".









واختتم فاران تصريحاته قائلاً : "سيكون لزاما علينا تقديم أداء أفضل وتحسين الإيقاع، وقادرون على إظهار قدراتنا من هذه اللحظة".