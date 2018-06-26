روجينا ضيفة آلاء لاشين في "قالوا وقولنا".. الجمعة

تستضيف الإعلامية ألاء لاشين، الفنانة روجينا، يوم الجمعة المقبلة في ثان حلقات برنامج "قالوا وقولنا" بالموسم الثاني، والذى يذاع على قناة مصر الأولى فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وتتحدث "روجينا" عن دورها فى مسلسل "ضد مجهول" بطولة النجمة غادة عبدالرازق، والذى عرض فى رمضان الماضي ولاق نجاح كبير وأيضا ردود أفعال الجمهور حول الشخصية ونجاحها أيضا فى مسلسل "كلبش" الجزء الثاني.

كما تتحدث "روجينا " عن كواليس فيلم "حرب كرموز" وعن الكثير من الأسرار الخاصة وتكشف عن أعمالها الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "قالوا وقولنا" من تقديم الإعلامية آلاء لاشين ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع.