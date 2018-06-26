7 خطوات لا تقومي بها أبداً بعد "الشجار" مع شريككِ

العلاقة الزوجيّة تشهد دائماً أوقات عصيبة ومهتزّة بعض الشيء، فهي ليست دائماً مثاليّة وليس من الضروري أن تمرّ بأوقات جميلة طيلة الوقت. من الطبيعي جدّاً أن تختلف الآراء بين الشريكين، وفي بعض الأحيان يتحوّل هذا الإختلاف إلى نقاش صغير من ثمّ إلى شجار عنيف. عبارات معيّنة لا يجب أبداً أن تقوليها إلى زوجكِ أثناء الجدال، كما أنّه لا يجب أبداً أن تقومي ببعض الخطوات بعض الشجار. ماهي؟





لا تخبري صديقاتكِ وعائلتكِ بالشجار!

من الطبيعي جدّاً أن تتوجّهي إلى صديقاتكِ أو عائلتكِ بعد شجار مع الشريك لمناقشة هذه الحادثة وللبوح بمشاعركِ. تهرعين إلى نشر الخبر على السوشيل ميديا أو تتّصلين بأمّكِ للتحدث عمّا جرى بينكِ وبين زوجكِ. خطوات سيّئة للغاية! سوف يتعرّف محيطكِ إلى الجانب السلبيّ لشريككِ، فيتغيّر رأي الأشخاص القريبة منكِ تجاهه. حتّى ولو تصالحتِ مع الشريكِ، فهذه الإنطباعات لن تتغيّر لدى عائلتكِ وصديقاتكِ، لذا حاولي أنّ تُبقي كلّ المشاكل الزوجيّة ضمن العلاقة الزوجيّة فقط لا غير.





لا تعتذري من الشريك بسرعة

لا تقولي لشريككِ أنّكِ آسفة مباشرةً بعد الشجار، فعندما تبوحين بهذه الكلمات بسرعة، سوف يعتقد زوجكِ أنّكِ لا تعنين هذه الكلمات حقّاً.





لا تكوني عنيدة وتقبّلي اعتذاره

لا تتمسّكي بالغضب ولا تسمحي لنفسكِ ألّا تتقبّلي اعتذاره! إذا قدّم لكِ اعتذاراً حقيقيّاً وصادقاً، اقبليه! فالمسامحة ضروريّة جدّاً للحفاظ على العلاقة، هي تعني التخلّص من المشاعر السيّئة التي تؤثّر سلباً على العلاقة مثل الغضب والمرارة.





لا تتمسّكي بالمشكلة نفسها

إنّ توصّلتِ مع شريككِ إلى حلّ فعلّي للشجار، لا تتمسّكي بالمشكلة نفسها في المستقبل! عالجا الأمور العالقة مرّة واحدة فقط لا غير.





لا تتوجّهي إلى شريككِ بكلمات مؤذية

بعد الإنتهاء من الشجار بينكِ وبين الشريك، لا تتوجّهي إليه بكلمات مؤذية وغير لائقة. قولي له كلمات بسيطة وسهلة الفهم كي يدرك فعلاً مشاعركِ الحقيقيّة.





لا تتجاهلي القبلات والعناق

عندما تشعران أنتِ وشريككِ أنّكما في حال جيّدة بعد الشجار، لا تتجاهلا العناق والقبلات. قوما بهذه الخطوة وقولا لبعضكما البعض كلمة "أحبّك"، كما اعتذرا من بعضكما كي تشعرا بالراحة التامّة. إذا كان شريككِ ما يزال منزعجاً، احرصي على فعل كلّ شيء لكي يصبح على ما يرام. لا تبتعدي عنه ولا تغيّري الموضوع، احرصي على أن ينتهي الشجار بشكلٍ إيجابيّ.





لا تلجئي إلى الصمت

من الطبيعي أن تشعري بالحاجة إلى بعض المساحة بعد الشجار، لكن تجاهل الشريك سوف يزيد من غضبه! كما سيشعر بأنّكِ تؤذيه وتعاقبيه من خلال اللجوء إلى هذه الخطوة. اشرحي له أنّكِ بحاجة إلى بعض الوقت كي تهدّئي من روعكِ ومشاعركِ.