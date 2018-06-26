الأمير وليام يبدأ زيارته للأراضي الفلسطينية بوضع إكليل الزهور بنصب المحرقة النازية

لأول مرة في تاريخ العائلة المالكة البريطانية يزور فرد ملكي الأراضي الفلسطينية وإسرائيل سويًا، حيث توجه اليوم، الأمير وليام تشاليز حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية عرش بريطانيا ودوق كامبريدج، حيث وضع إكليلًا من الزهور بنصب المحرقة النازية.

زيارة نصب المحرقة النازية

وبدأت زيارة الأمير وليام بنصب ضحايا المحرقة النازية، وذلك في موقع نصب ياد فاشيم في القدس، وأجرى الأمير جولة داخل متحفه ووضع إكليلا من الزهور والتقى برجلين من الناجين من محارق النازي بفضل التدخل البريطاني.

أصغر طفل ناجي من المحرقة

وتم اختيار كل من هنري فونر، 86 عاما، وبول ألكسندر،80 عاما، للقاء الأمير، وذلك لكونهم ضمن آلاف الأطفال اليهود الذين أخذتهم بريطانيا في إطار جهود "نقل الأطفال" من البلدان الأوروبية التي كانت تسقط أمام الغزو الألماني في ثلاثينيات القرن الماضى، خاصة وأن الأخير كان الأصغر سنًا في الأطفال، وتم إنقاذه، وذلك وفق ما جاء بوكالة رويترز.

فندق الملك داود

وحسبما ما تم إعلانه فسينزل الأمير وليام في فندق الملك داود بالقدس، وهو كان مقرًا السلطة البريطانية، حيث قتل متشددون يهود أكثر من 90 شخصًا بتفجير في عام 1946.

زيارة نتنياهو وريفلين

ومن المقرر أن يلتقي الأمير وليام كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ريئوفين ريفلين، قبل أن يزور يافا وتل أبيب للقاء مجموعة من الشباب المشاركين في برنامج شبابي لكرة القدم، وفق برنامج الزيارة.

زيارة الرئيس الفلسطيني

كما أنه من المقرر أن يلتقي الأمير وليام عقب ذلك الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الضفة الغربية ومع شباب فلسطينيين.

الأردن

وكانت قد بدأت زيارة الأمير للشرق الأوسط من خلال الأردن، من خلال زيارة عمان، ولقاءه بولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله، الذي تخرج من أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا التي ارتادها وليام وشقيقه هاري.

صورة كيت

أخذت مدينة جرش الأثرية الأردنية نصيبًا من زيارة الأمير وليام، حيث أنها المدينة التي التقطت فيها صورة لزوجته كيت ميدلتون وهي طفلة في الثمانينيات.