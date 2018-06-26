"بلومبيرج": السعودية تستعد لتصدير كميات كبيرة من النفط

أكدت شبكة بلومبيرج الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية تخطط لضخ كميات قياسية من خام النفط في يوليو، لتطلق واحدة من أكبر قفزاتها للتصدير على الإطلاق لتهدئة أسعار النفط.



وأضافت "بلومبيرج"، أن شركة أرامكو السعودية تهدف إلى زيادة الإنتاج الشهر القادم ليصل إلى حوالي 10.8 مليون برميل يوميا.



الجدير بالذكر، أن دول منظمة “أوبك” وشركاؤها غير الأعضاء أقروا، يوم السبت الماضي، مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق

