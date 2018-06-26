هيئة السلع التموينية تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية، وفقاً لرويترز.





وأصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة أمس الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الحادي عشر إلى العشرين من أغسطس.





وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي، وفقا لـ (رويترز).





وكشف مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية المقبلة 2018-2019، أن الحكومة تفترض استيراد سبعة ملايين طن من القمح بسعر 220 دولاراً للطن شاملاً الشحن.





وفي وقت سابق، ذكر وزير التموين أن احتياطي القمح يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يومياً.