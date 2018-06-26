عمرو الليثي يُكرم غادة عبد الرازق وأسرة " ضد مجهول" ويهديهم درع قناة الحياة (فيديو وصور)

كرم الإعلامي د. عمرو الليثى أسرة مسلسل "ضد مجهول " خلال حلقة امس ببرنامج بوضوح على شاشة الحياة وفى مقدمتهم بطلة العمل غادة عبد الرازق والفنان فراس سعيد والفنان محمد جمعة والمؤلف ايمن سلامة والمخرج طارق رفعت فى احتفالية فنية ووضع تورتة كبيرة ازدنت بصورة النجمة غادة عبد الرازق وأسرة مسلسل " ضد مجهول "





وأشاد الليثى بنجاح المسلسل والذى يعد من اهم الاعمال الدراميه خلال شهر رمضان من حيث الجودة الفنية ونسب المشاهدة ومشيداً بقناة الحياة ونجاحها وتصدرها نسب المشاهدة خلال شهر رمضان





وقام الليثى باهدائهم درع التميز بإسم اسرة قناة الحياة وعلى رأسهم الاستاذ ياسر سليم رئيس مجلس ادارة القناة