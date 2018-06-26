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تعرف على الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:41 م
تعرف على الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان
أرشيفية
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يساعد حزام الأمان في إنقاذ الحياة عند وقوع حادث بشرط ربطه بشكل صحيح. فكيف يتم ذلك؟

وللإجابة على هذا السؤال، أوضح خبير السيارات الألماني تورستن ريشتين أن الحزام يجب أن يستقر على مستوى ارتفاع الكتف، وليس أعلى من ذلك، أي ليس على الرقبة مثلا، وليس أدنى من ذلك؛ حيث يجب دائما تمرير الحزام فوق الكتف وليس تحت الإبط.

ومن المهم أيضا أن يلتصق حزام الأمام بالجسم جيدا، كي يتمكن من حماية الجسم عند وقوع حادث؛ لذا ينبغي الابتعاد عن الملابس السميكة. كما يجب أن يكون مسند الظهر في وضع قائم قدر المستطاع.

وبالنسبة للأطفال، الذين يقل طولهم عن 1.50 متر  أو يقل عمرهم عن 12 سنة، فيجب تأمينهم بواسطة مقعد أطفال مناسب لعمرهم وطول قامتهم.
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