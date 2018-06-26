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بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:41 م
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـموازين بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي
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أحمد رمضان متولي
 

أحيت النجمة الشعبية بوسي، أولى حفلاتها بمهرجان موازين والذي تشارك فيه الميجا ستار محمد حماقي، ضمن فعاليات الدورة الـ 17 للمهرجان والذي يقام بالعاصمة المغربية "الرباط".

 

حضرت بوسي المغرب قادمة من القاهرة بصحبة حماقي ومدير أعمالها حمدي بدر، وأجرت قبيل الحفل عدد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية وبمجرد صعودها على خشبة المسرح فوجئ الجمهور المغربي بحضورها المميز وتألقها بأغاني "اه يادنيا" ،"مش مهم" ،"تعالى" ،"اجازه" ،"بتفرج علي الأيام"  ،"عبده" ،"شيكولاته" .. وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص طوال فقرتها والتي تخللها وزغاريد الترحيب من قبل الجمهور.

 

حرصت بوسي عقب انتهاء فقرتها على الاستماع الي حماقي الذي من جانبه قدمها للجمهور للمرة الثانية في نفس الليلة وشاركها غناء "أم الدنيا".

بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ"موازين" بأغانيها وتفاجئ الجمهور المغربي بحضور مميز على المسرح (صور)
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