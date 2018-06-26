مصادر: لا لقاء بين عباس ونتانياهو في موسكو

نفت مصادر في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أي مقترح لقمة ثلاثية تجمع الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وقالت المصادر، التي فضلت كتم هويتها لـ24، إن "روسيا لم توجه دعوة للرئيس الفلسطيني بهذا الخصوص، ووجود الزعيمين لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لا يعني عقد قمة ثلاثية".





وأضافت "مثل هذا اللقاء في حاجة إلى دعوة رسمية من موسكو، كما أن الرئاسة الفلسطينية لن تتردد في إعلان هذا اللقاء إذا قُرر"، مشيرةً إلى أن الرئيس عباس أعرب علناً استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي.





ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المباراة النهائية لكأس العالم في مونديال روسيا 2018.





وفي سياق منفصل، قالت المصادر الرئاسية، إن السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط لم يعد حتى اللحظة إلى الولايات المتحدة، لافتةً إلى أنه لا يوجد قرار بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.





وأوضحت المصادر، أن إغلاق المكتب يتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بهذا الشأن ووزارة الخارجية الأمريكية، لكن السلطة الفلسطينية لم تتخذ قراراً بذلك.





ويُذكر وزارة الخارجية الأمريكية رفضت تجديد ترخيص منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتماطل في ذلك، بعد قطع القيادة الفلسطينية علاقاتها بواشنطن، بعد قرار الرئيس الأمريكي حول القدس.