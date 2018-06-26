انضمام مخرج "قضية رقم 23" لـ لجنة الأوسكار

انضم المخرج اللبناني زياد دويري، لأكاديمية العلوم والفنون "الأوسكار"، بعدما قامت الأكاديمية أمس الإثنين، بدعوة 928 عضوًا جديدًا للانضمام إلى قوائمها المتنوعة، وحملت الأكاديمية الرقم القياسي العام الماضي بـ774 عضوًا جديدًا، و683 عضوًا في 2016، و322 في عام 2015، بهدف التغيير خلال السنوات المقبلة.





ونشر المخرج اللبناني، صاحب الفيلم المثير للجدل "قضية رقم 23" عبر صفحته على "تويتر"، الدعوة التي وُجهت إليه من قبل الأكاديمية.





وكانت الأكاديمية قد اختارت السيناريست المصري محمد دياب، العام الماضي، كعضو باللجنة الدائمة للتصويت على جوائز الأوسكار.





يذكر أن قائمة المدعوين، ضمت نخبة من نجوم هوليوود الشباب، ومنهم النجم دانيال كالوييا، ميندي كالينج، تيفاني هاديش، بليك لايفلي، تيموثي شالميت، إيمي شومر، ديف تشابل، راشيدا جونز، ليلي كولنز، أوليفيا مان، كال بين، بيدرو باسكال، إيفان راتشيل وود، سارة سيلفرمان، إميليا كلاك، مايلز تيلر، راندال بارك.