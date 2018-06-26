إجازة 30 يونيو 2018.. هنا كل ما تريد معرفته عن عطلة الأحد الرسمية





"إجازة 30 يونيو 2018"، جدل دار حول ذلك اليوم الذي سيكون إجازة رسمية للبعض دون الآخر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، بعد مطالبات شعبية بذلك.





الأحد.. إجازة 30 يونيو

فأصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قرارا بإعتبار يوم الأحد 1 يوليو أجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من يوم السبت 30 يونيو وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ولا تسرى هذه الأجازة علي أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة.





عطلة بالبنوك والبورصة

وقررت البورصة المصرية أن يكون الأحد المقبل 1 يوليو 2018 عطلة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وعطلة البنوك، وأوضحت البورصة أنه من المقرر استئناف العمل الاثنين الموافق 2 يوليو المقبل.













الإجازة لا تسري على الامتحانات

وعلى النقيض، صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن إجازة يوم الأحد الموافق 1/7/2018 لا تسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما جاء بقرار مجلس الوزراء.





كما صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة استمرار سير أعمال امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018 خلال يومي السبت الموافق 30 من يونيو ٢٠١٨، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 1 من يوليو2018 الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، طبقًا لجدول الامتحان المعتمد.





وأكد حجازي على استمرار سير أعمال امتحانات الثانوية العامة دون توقف على جميع مستوياتها، من لجان سير الامتحان، ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة وأعمال التقدير، وكذا استمرار دواوين الإدارات والمديريات في ممارسة أعمال الامتحانات خلال يومي السبت والأحد وذلك حرصًا على عدم إرباك أعمال امتحانات الثانوية العامة.





الإجازة على تسرى على المعاهد الأزهرية

وفي نفس السياق، قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء، الأحد المقبل، بمناسبة ذكرى ثورة الـ30 من يونيو، لا تسري على أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.



























