4 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بنحو 4 جنيهات، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 640 جنيهًا، وحقق الجرام عيار 18 نحو 549 جنيهًا.





وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 731 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5120 جنيهًا، وسجل السعر العالمي نحو 1259.3 دولارًا للأوقية.