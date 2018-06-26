براءة اختراع تتسبب في كشف "فضيحة" تجسس جديدة لفيسبوك

قدم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في عام 2012، براءة اختراع لنظام ذكي يستطيع رصد سلوك المستخدم، وتتبع تفاصيل تتعلق بحياته الخاصة مثل الزواج والسفر، للاستفادة منها واستغلالها تجاريا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتعتمد براءة الاختراع التي قدمتها المنصة الأكبر للتواصل الاجتماعي في العالم، على مجموعة خوارزميات تتابع عادات الفرد اليومية، لتقدم له إعلانات مناسبة تدفعه إلى الاستهلاك.





ويستفيد الموقع من خاصية تحديد المواقع "جي بي إس" لمعرفة المكان الذي يرتاده المستخدم فيدرك طبيعة الأنشطة التي يقوم بها، فإذا كان مثلا ممن يقصدون ناديا رياضيا بشكل يومي سيظهر له الموقع إعلانات لأحذية وألبسة رياضية.





وتقول الوثيقة إن التقنية المقترحة لا تعتمد فقط على ما يشاركه المستخدم في صفحته بشكل علني، وإنما تستفيد من رسائله في فيسبوك وبريده الإلكتروني، لتوقع ما يحصل في حياته وما إذا كان مقبلا على القيام بأمور مهمة مثل الزواج أو استقبال مولود جديد.





ووفقا لسكاي نيوز، إذا استطاع الموقع أن يتنبأ بسلوك المستخدم، فإنه يستطيع عرض الإعلان في الوقت المناسب، فإن كان يرغب مثلا في إقامة حفل زفاف، سيكون من الأنسب أن يرى إعلانا لقاعة الحفلات قبل بدء العرس.





ووفقا للطريقة المقدمة، يستطيع فيسبوك أن يتنبأ بما سيقع بناء على الكلمات التي تتكرر في حساب المستخدم، فإذا تلقى عبارة "مبروك" فذلك يعني أن حدثا سعيدا سيحصل، وهو أمر قد ينطبق أيضا على عبارات تمني الشفاء والمواساة.





ولم تكشف الصحيفة البريطانية عما إذا كان موقع فيسبوك قد استخدم براءة الاختراع هذه.



