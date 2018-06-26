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جيريرو ثالث أكبر لاعب أمريكي جنوبي يسجل في تاريخ المونديال

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:28 م
جيريرو ثالث أكبر لاعب أمريكي جنوبي يسجل في تاريخ المونديال
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أحمد عصام
 

سجل باولو جيريرو لاعب منتخب بيرو، هدفا في مرمي منتخب أستراليا في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم.

وأصبح جيريرو صاحب ال34 عاما و176 يوم ثالث أكبر لاعب أمريكي جنوبي يسجل في كأس العالم، بعد الأرجنتيني مارتن باليرمو صاحب ال36 عاما و227 يوم، والأوروجوايني أوبوليو جاسينتو صاحب ال36 عاما و279 يوم.

ويتقدم منتخب بيرو، علي منافسه منتخب أستراليا، بنتيجة هدفين نظيفين احرزهما كاريلو لاعب خط الوسط، وجيريرو مهاجم الفريق.

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