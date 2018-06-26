ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على بدلاء الأهلي في ودية فاركو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:24 م
تعرف على بدلاء الأهلي في ودية فاركو
طباعة
أحمد جمال
 

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء بدلاء فريقه لمواجهة فاركو الودية التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالإسكندرية.


وضمت قائمة البدلاء كلا من: جونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد هاني، وميدو جابر، وحسام عاشور، وأحمد علاء، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو، وعمر رضوان.

المزيد عن: وليد سليمان وليد أزارو فاركو تشكيل الأهلي الاهلي الأهلي أزارو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
0
x
16:00
0
فرنسا
أستراليا
0
x
16:00
2
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 6:00:00 PM