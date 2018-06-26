تعرف على بدلاء الأهلي في ودية فاركو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء بدلاء فريقه لمواجهة فاركو الودية التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالإسكندرية.





وضمت قائمة البدلاء كلا من: جونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد هاني، وميدو جابر، وحسام عاشور، وأحمد علاء، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو، وعمر رضوان.