تعرف على طاقم حكام ودية الأهلي وفاركو

يقود الحكم صبحي الغمراوي، ودية الأهلي وفاركو وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالإسكندرية.





ويعاون الغمراوي كلا من ماجد المليجي، وكريم يونس، حكمي الراية.





يذكر أن الأهلي يواجه فاركو في ختام معسكره الداخلي بالإسكندرية والذي يأتي استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة تاون شيب بطل بوتسوانا، في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو القادم.



