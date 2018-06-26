عاجل.. الخارجية الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على تركيا

أعلنت الخارجية الأمريكية فى بيان، اليوم، أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا فى حالة شراء منظمة الدفاع الصاروخى س-400 الروسيةِ، وفقاً لوكالة سبوتنيك.





وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية "ويس ميتشل" أمام مجلس الشيوخ، إنه سيكون من الصعب إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا إذا اشترت الأخيرة أنظمة الدفاع الجوى الروسية.

وأضاف ميتشل أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، "لقد أوضحنا أنّه ستكون هناك عواقب فى حالة شراء تركيا لمنظمة اس-400، وسنقدم العقوبات فى إطار قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات".

ومطلع الشهر الجارى، انتقد وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، واشنطن لخلق أزمات مصطنعة، بعد تحرك الكونجرس الأمريكى لمنع بيع مقاتلات اف-35 إلى تركيا، رداً على الصفقة التركية-الروسية المرتقبة، التى تعتبرها أمريكا غير متوافقة مع دفاعات حلف الأطلسى "الناتو".





وفى أبريل، قال المدير العام لشركة "روسوبورون اكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، إنّ روسيا بدأت فى تصنيع اس-400 إلى تركيا.