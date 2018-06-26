ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الخارجية الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على تركيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:19 م
عاجل.. الخارجية الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على تركيا
ترامب وأردوغان- أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

أعلنت الخارجية الأمريكية فى بيان، اليوم، أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا فى حالة شراء منظمة الدفاع الصاروخى س-400 الروسيةِ، وفقاً لوكالة سبوتنيك.


وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية "ويس ميتشل" أمام مجلس الشيوخ، إنه سيكون من الصعب إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا إذا اشترت الأخيرة أنظمة الدفاع الجوى الروسية.

 

وأضاف ميتشل أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، "لقد أوضحنا أنّه ستكون هناك عواقب فى حالة شراء تركيا لمنظمة اس-400، وسنقدم العقوبات فى إطار قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات".

 

ومطلع الشهر الجارى، انتقد وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، واشنطن لخلق أزمات مصطنعة، بعد تحرك الكونجرس الأمريكى لمنع بيع مقاتلات اف-35 إلى تركيا، رداً على الصفقة التركية-الروسية المرتقبة، التى تعتبرها أمريكا غير متوافقة مع دفاعات حلف الأطلسى "الناتو".


وفى أبريل، قال المدير العام لشركة "روسوبورون اكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، إنّ روسيا بدأت فى تصنيع اس-400 إلى تركيا.

 

 


المزيد عن: عالم تركيا الخارجية الأمريكية اخبار أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
0
x
16:00
0
فرنسا
أستراليا
0
x
16:00
2
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 6:10:01 PM