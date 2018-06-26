محافظ سوهاج: تلقينا 7354 طلب تقنين أوضاع يد على أراضي الدولة

قال الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج ان اجمالى طلبات التقنين لواضعى اليد على اراضى الدولة التى تقدم بها المواطنون بمحافظة سوهاج بلغت 7354 طلب تقريبا، وذلك حتى يوم 14 من يونيو الجارى وهى المهلة التى حددها مجلس الوزراء لتلقى الطلبات، منها 3541 طلب تم تسجيلها على المنظومة الموحدة لتلقى الطلبات بواسطة مركز المعلومات بالمحافظة، بالاضافة الى 813 طلب تقدم بها المواطنون للجنة المشكلة برئاسة المهندس ابراهيم محلب بالقاهرة، وان هناك 3000 طلب تقريبا جارى استكمال اوراقهم تمهيدا لتسجيلهم على المنظومة الموحدة.



واكد المحافظ علي ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقنين أوضاع واضعى اليد على الاراضى املاك الدولة، والأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، مراعاة للبعد الاجتماعى وحفاظا على حقوق الدولة، وذلك فى ضوء قانون املاك الدولة رقم 144 لسنة 2017.



يذكر ان المحافظ قد قرر من قبل تشكيل لجنة لإدارة وتنمية أراضي الدولة، برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك بالوحدات المحلية، ومدير عام مركز المعلومات، وإدارة الأملاك والشئون القانونية بالديوان العام، وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الأملاك لتفعيل قرار المحافظ رقم 10 لسنة 2018 بتشكيل لجان رئيسية وفرعية لتنفيذ التوصيات الواردة من لجنة استرداد أراضي الدولة طبقًا للنماذج الواردة منها، وقد قامت الوحدات المحلية ومركز المعلومات بالمحافظة قام خلال الفترة الماضية بتلقي طلبات التقنين من المواطنين حتى يوم 14 يونيو الجارى وهى المهلة التى حددها مجلس الوزراء.