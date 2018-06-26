الإيقاع بشخصين حاولا السطو على أحد الفروع البنكيّة ببنعروس‎

تمكّنت منطقة الأمن الوطني ببنعروس من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 38 و53 سنة قاطنين ولاية بنعروس (أحدهما يعمل كحارس بالفرع البنكي المذكور)، بتهمة سرقة أموال من إحدى الفروع البنكية بالجهة.





و يذكر أن مكالمة هاتفيّة قد وردت على مركز الأمن الوطني ببنعروس من أحد الفروع البنكية بالجهة، مفادها إقدام أحد الأشخاص كان مرتديا لقناع طبي وقبعة لإخفاء ملامح وجهه، على إفتكاك كيس يحتوي على مبلغ مالي هام كان موجودا بداخل الفرع البنكي، إلا أنه وأثناء محاولته الفرار سقط منه الكيس المذكور.



