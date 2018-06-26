"تعليم الإسكندرية" تكرم الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية

كرم شريف فتحى، مدير عام إدارة غرب التعليمية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الطالبة "شهد تامر خميس على" الطالبة بمدرسة "الدون بوسكو الخاصة" الأولى مكرر فى الشهادة الإعدادية، وذلك بمنحها شهادة شكر وتقدير.



وأشار مدير عام الإدارة، إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام هي الأكبر ولم تتحقق من قبل، مضيفًا أن إدارة غرب كان لها نصيب الأسد فى عدد أوائل الإعدادية على مستوى المحافظة.



وتمني فتحي، دوام التوفيق والنجاح للطالبة، وقدم لها النصيحة بالتمسك بالأخلاق الإيجابية والاستذكار، وإلى بذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذا التفوق ولتحقيق نفس النتائج خلال مشوارها التعليمى.

