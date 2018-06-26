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القبض على فني حاسبات لإدراته شبكة انترنت مركزية بدون ترخيص في البساتين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:55 م
القبض على فني حاسبات لإدراته شبكة انترنت مركزية بدون ترخيص في البساتين
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هبة عبد الحفيظ
 
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على فني حاسبات لإدراته شبكة انترنت مركزية بدون ترخيص في البساتين.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية، مفادها أن المدعو إبراهيم على محمد على، 35 سنة، فنى حاسبات بشركة للصناعات الهندسية ومقيم  شارع الحسيني من شارع فايدة كامل دائرة قسم شرطة البساتين "دون السوابق" يتخذ من الشقة سكنه مكاناً لإدارة شبكة انترنت مركزية بدون ترخيص وقيامه بفك شفرة بعض القنوات الفضائية وإعادة بثها على قاطني المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية، مخالفا بذلك حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م وكذا القانون 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على المضبوطات التالية:

جهاز وحدة معالجة مركزية 
جهاز سيرفر توزيع ميكروتك 
3 جهاز راوتر خاص بشبكة الانترنت 
5 جهاز سويتش توزيع انترنت"26 مخرج"
10 محول خاص بأجهزة الانترنت 

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته لشبكة انترنت بدون ترخيص مخالفا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية.

تحرر عن ذلك محضر بتلك الواقعةوتولت النيابة العامة التحقيق.

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