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الأسهم أكثر أرتفاعا داخل البورصة فى جلسة اليوم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:04 م
الأسهم أكثر أرتفاعا داخل البورصة فى جلسة اليوم
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عبدالرحمن العويسي
 
تصدر سهم، " وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي " قائمة الأسهم الأكثر أرتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم "الثلاثاء" ، بنسبة 9.89% محققاً  17.34 جنيه، تلاه سهم " العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى " بنسبة 5.80% مغلقاً 0.73 جنيه، ثم " المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) " بنسبة 3.65% محققاً 9.65 جنيه، وسهم " ابن سينا فارما " بنسبة 3.59%  محققاً 11.84 جنيه، وجائه فى المرتبه الأخيره سهم " الاستثمار العقاري العربي – اليكو " بنسبة 3.17% مغلقاً 0.65جنيه.

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