من دموع كوبر لـ"حزن صلاح".. 4 مشاهد من استقبال المنتخب بعد "صفر المونديال" (صور)
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:03 م
محمد العطار
في أجواء غلب عليها الحزن، وصلت مطار القاهرة الدولى، بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم قادمة من روسيا، بعد أداء خيب آمال الجماهير المصرية بالخسارة في الثلاث مباريات التي شارك المنتخب بهم بدور المجموعات بمونديال روسيا.
غياب الجماهير عن استقبال اللاعبين
وشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، غياب الجماهير عن استقبال بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التى تعرض لها فى مونديال روسيا 2018، فيما تواجدت قوات الأمن بمحيط المطار، لتأمين وصول البعثة المطار.
حزن نجوم منتخب مصر
وبوجه حزين سيطرت عليه مرارة الهزيمة، جاء في مقدمة بعثة المنتخب الوطنى، اللاعب محمد صلاح، وعبد الله السعيد، وعصام الحضرى حارس المرمي، وشريف إكرامي حارس المرمي، والمدير الفني هيكتور كوبر، وأعضاء الجهاز الفني.
تخلف "النني" و"تريزيجية"
فيما تخلف الثنائى محمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى ومحمود حسن تريزيجيه، عن العودة مع بعثة الفراعنة إلى القاهرة اليوم، عقب انتهاء مشوار المونديال، وتوجه محمد الننى إلى إنجلترا لأسباب عائلية، فيما لم يكشف تريزيجيه عن وجهته وسط أنباء عن اقترابه من أحد الأندية الإيطالية.
دموع "كوبر" بالمطار
فيما حرص هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى على مصافحة لاعبى المنتخب الوطنى قبل مغادرة مطار القاهرة عقب وصول بعثة الفراعنة من روسيا اليوم، وعانق كوبر ومعاونوه وعلى رأسهم محمود فايز محلل الأداء وفانتا المدرب العام وأنطونيوس مدرب الأحمال، جميع لاعبى المنتخب قبل مغادرة الفندق، قبل أن تدمع عين الخواجة ومعاونيه.
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