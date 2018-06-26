من دموع كوبر لـ"حزن صلاح".. 4 مشاهد من استقبال المنتخب بعد "صفر المونديال" (صور)





في أجواء غلب عليها الحزن، وصلت مطار القاهرة الدولى، بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم قادمة من روسيا، بعد أداء خيب آمال الجماهير المصرية بالخسارة في الثلاث مباريات التي شارك المنتخب بهم بدور المجموعات بمونديال روسيا.





غياب الجماهير عن استقبال اللاعبين

وشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، غياب الجماهير عن استقبال بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التى تعرض لها فى مونديال روسيا 2018، فيما تواجدت قوات الأمن بمحيط المطار، لتأمين وصول البعثة المطار.



