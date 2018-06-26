التفاصيل الكاملة لحفل "حماقي" في "موازين".. والجمهور يرد عليه بالـ"زغاريد" (صور)

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، واحدة من أقوى حفلات الدورة الـ 17 من مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط والذي يحمل اللقاء الثاني له مع جماهير المغرب وبحضور العديد من السياح من مختلف الجنسيات العربية والأوربية ممن رددوا معه كلمات أغانيه ورقصوا على أنغامها طوال فقرته والتي تخللها "زغاريد" الترحيب الشهيرة وصيحات وعبارات "الحب والإعجاب" ودون انقطاع.

حرص "حماقي" في بداية فقرته على توجيه التحية للجمهور المغربي واعتبر وجوده أمامهم شرف لما لهم من تذوق خاص لكافة الفنون بشكل عام، وأشعل الحفل بعدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "مابلاش" ،"واحده واحده" ،"مايني" ،"ما أقدرش انساك" ،"نفسي ابقي جنبه" ،"احلي حاجه فيكي" وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات الجمهور، بالإضافة الى أغنية الراي الشهيرة "حكمة الأقدار" التي حصدت المزيد من التفاعل.

وتخلل فقرة "حماقي" العديد من الكواليس حيث طالبه الجمهور بتقديم أغنية "مابلاش" أكثر من مرة وحرص علي تهنئة منتخب المغرب على أدائه في كأس العالم قائلا : " منتخب المغرب قدم أداء مشرف في كأس العالم وكان أفضل الفرق العربية المشاركة ، واستحق الصعود للدور الثاني لولا سوء الحظ ".

وفي نهاية فقرة "حماقي" صعدت بوسي الى خشبة المسرح وهنأته علي نجاح حفله بباقة ورد ثم دعاها حماقي لتغني معه أغنية "أم الدنيا" التي اهداها الى مصر، وسط تفاعل الجمهور ممن شارك برفع الأعلام المصرية والمغربية بعدها حرص حماقي وبوسي على توجيه كلمة شكر لحمدي بدر باعتباره الجندي المجهول الذي ساهم في إنجاح الحفل.

كما وعد "حماقي" الجمهور بقرب طرح ألبومه الجديد مؤكدا أنه سيصدر هذا الصيف .

وسبق حفل حماقي مؤتمرا صحفيا له داخل فيلا الفنون بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك على هامش مشاركته في مهرجان موازين الغنائي الدولي.

أكد في بداية المؤتمر على سعادته بالمشاركة في موازين للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن المشاركة هذه المرة تأتي بعد 4 سنوات تغير فيها الكثير في شخصيته الفنية، وأيضًا على مستوى شهرته وانتشاره العربي.

ولم يخف "حماقي" سعادته بالمشاركة في برنامج ذا فويس مؤكدا أن هدفه من المشاركة في لجنة تحكيم البرنامج كان إظهار الوجه الإنساني الحقيقي له أمام الجمهور، كما أن البرنامج يمثل له رسالة فنية حقيقية بدعم الأصوات الجديدة بالطريقة التي تناسب العصر الحالي .

وقال "حماقي": "في بداية طريقي وجدت من يدعمونني ويقدموني للساحة، وحان الوقت لكي ألعب هذا الدور مع أصوات تستحق الفرصة ، وهذه مسئولية أدبية وفنية تقع على عاتقي وعاتق أي فنان" .

وردا على رأيه في أزمة محمد صلاح وتهديده بالاعتزال دوليا قال: لا أعتقد أن صلاح سيعتزل دوليا ، للأسف نحن نظرنا للأمور بشكل غريب عندما توقعنا أن صلاح سيكرر الاداء الاستثنائي الذي قدمه مع ليفربول في دوري الابطال مع المنتخب في كأس العالم ، الأمور مختلفة ، صلاح لاعب عالمي وسوبر فعلا ، ومع ليفربول توفر المناخ المناسب لكي يقدم الأفضل ويقود الفريق لأبعد شيء ممكن في دوري الابطال وهو الوصول للنهائي امام ريال مدريد ، ولكن الأمور في كأس العالم تختلف ، نحن نفكر بشكل عاطفي ونريد أن نحقق نتائج مبهرة في بطولة وصلنا لها بعد غياب 28 عاما ، لابد أن نكون واقعيين ، جيد ان نصل لكأس العالم ، وجيد أن نقدم أداء مشرفًا ، ولكن الضغوط الكبيرة على اللاعبين وعلى صلاح نفسه ظلم كبير له وللمنتخب .

وعلق "حماقي" على الاتهامات التي وجهت لوفد الفنانين المسافر الى روسيا حيث قال: "لو كان المنتخب فاز لقالوا وش الفنانين حلو ، ولكن لأننا خسرنا قالوا ذلك".

كما نفى "حماقي" ماتردد عن غياب إيهاب لهيطة مدير المنتخب عن تدريب الفريق لحضور حفله الذي اقيم في روسيا حيث قال: "هذا كلام غير منطقي، الحفل حضره الجمهور من المشاهير وأسر اللاعبين والمشجعين، لا يمكن أن يفعل لهيطة ذلك هذا افتراء".