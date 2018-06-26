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17.5 مليون جنيه مبيعات "الأجانب" خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:55 م
17.5 مليون جنيه مبيعات الأجانب خلال تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 
استحوذ المستثمرون "المصريين" على نسبه  74.01%  من إجمالي تداولات ابورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الثلاثاء" ، وبلغت مبيعاتهم 628.6 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 661 مليون جنيه  بصافي شراء  بلغ 32.4 مليون جنيه .          

واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 6.54% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 64.4 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 49.5 مليون جنيه بصافي بيع  14.9 مليون جنيه .

بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 19.45% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 178.2 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 160.6 مليون جنيه بصافي بيع 17.5 مليون جنيه .

المزيد عن: مبيعات الاجانب البورصة المصرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد إجمالي التداول
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