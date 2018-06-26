17.5 مليون جنيه مبيعات "الأجانب" خلال تعاملات اليوم

استحوذ المستثمرون "المصريين" على نسبه 74.01% من إجمالي تداولات ابورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الثلاثاء" ، وبلغت مبيعاتهم 628.6 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 661 مليون جنيه بصافي شراء بلغ 32.4 مليون جنيه .





واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 6.54% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 64.4 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 49.5 مليون جنيه بصافي بيع 14.9 مليون جنيه .





بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 19.45% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 178.2 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 160.6 مليون جنيه بصافي بيع 17.5 مليون جنيه .



