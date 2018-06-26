وزارة التجارة والاستثمار تشهر بصاحب إحدى المؤسسات التجارية

تورُّط القائمين على إحدى المؤسسات الخاصة بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة مكة المكرّمة، في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتخزين منتجات غذائية في مستودع مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة.



وقامت وزارة التجارة والاستثمار، بالتشهير بصاحب المؤسسة، إضافة إلى نشر حكمًا قضائيًا صدر من المحكمة الجزائية بمكة المكرّمة، تضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المحل المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.



تعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية في أحد الأسواق بمكة المكرّمة، مخالفة أحد المحال التجارية أنظمة مكافحة الغش التجاري؛ حيث تمّ ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مخزنة بشكل سيئ ومخالف، وبناءً عليه تمّ تحرير محضر بالمخالفة وإتلاف المضبوطات، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حقها



