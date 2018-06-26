محافظ بني سويف: 38 مليون اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط للمشروعات العاجلة والملحة بجهود نواب بالمحافظة

صرح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بأنه ورد للمحافظة 38 مليون و400 ألف جنيه من وزارة التخطيط كإعتمادات إضافية لتنفيذ المشروعات العاجلة والملحة، وذلك بمساعي وجهود من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.



وأشار المحافظ، فى بيان له، إلى أنه تم إتاحة المبلغ للجهات المنفذة للمشروعات للبدء في التنفيذ، ومؤكدًا على أن تلك الاعتمادات تعتبر دعمًا قويًا لتحسين مستوى الخدمات والمرافق على أرض المحافظة في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية



وذكر البيان، أنه في قطاع الطرق سيتم رصف طريق "شرهى ــ اهناسيا" ورصف مدخل مدينة إهناسيا وطريق "الشيخ عابد ــ بني محمد راشد ــ سربو" باتجاه الشنطور مركز ومدينة سمسطا، ورصف طريق قرية طحا الشريف وإصلاح طريق العجرة مركز ببا، وطريق "ديمو ــ الحمام" مركز ناصر، وطريق الشراهنة من كوبري فابريقة ببا حتى كوبري أبو عدس، وطريق جزيرة ببا من الكوبري حتى العوامة مركز ببا.



وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء:سيتم تركيب أعمدة إنارة لتدعيم مركز ببا، وتركيب محول كهرباء بإهناسيا، بينما في قطاع الكباري سيتم توسعة كوبرى الشناوية بمركز ناصر، وانشاء معدية على مصرف المحيط أمام قرية باروط مركز بني سويف.



وفي مجالات تحسين البيئة: سيتم تنفيذ أعمال صيانة لمغذيات هندسة ري ببا،وتطوير محطة مياه قرية الدهابية بمركز ببا، وتغيير مواسير الأسبستوس الخاصة بمياه الشرب ببعض قرى مركزي بني سويف وسمسطا، وتغطية ترعة بني رضوان وترعة باها بحاجر بني سليمان مركز بني سويف.



وأوضح البيان، أنه تم تدعيم احتياجات الوحدات المحلية:سيتم شراء قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف لإقامة محطة صرف صحي لخدمة قريتى أهوة وباروط، وشراء قطعة أرض لإقامة مدرسة ثانوي بقرية شريف باشا مركز بني سويف، وسيتم إنشاء مجمع خدمات بقرية الميمون، وانشاء مجمع خدمات بقرية قمن العروس مركز الواسطى، وشراء قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف لإقامة مركز شباب بقرية المنصور ببهبشين مركز ناصر، وسيتم استكمال مبنى الوحدة المحلية بالفشن، بينما في نشاط الأمن والاطفاء والمرور،سيتم استكمال وحدة مرور الفشن، وإنشاء وحدة مرور بمركز ناصر.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب بمحافظة بني سويف، الذين أسفرت جهودهم ومساعيهم في توفير الاعتمادات الإضافية، والتي ستدعم تنفيذ مشروعات خدمية في قطاعات حيوية يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

