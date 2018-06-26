تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 11250 أنبول "بنج" مجهول المصدر في السيدة زينب.





وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن المدعو "ب ا ع"، 48 سنة، مسئول عن محل للمستلزمات الطبية كائن شارع الرشيدى دائرة قسم شرطة السيدة زينب، ومقيم شارع محمد على عثمان إمبابة بالجيزة، يزاول مهنة صيدلي بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بالمحل عمله بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالمحل عمله وعثر بداخله على 11250 أنبول مخدر موضعي للأسنان "بنج" جميعها مجهولة المصدر وغير مسجله بوزارة الصحة.





بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.