ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجلس ادارة "المجموعة المصرية العقارية" يوافق علي تحويل 6393 سهم إلي أسمية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:49 م
مجلس ادارة المجموعة المصرية العقارية يوافق علي تحويل 6393 سهم إلي أسمية
طباعة
نيفين سمير
 
وافق مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، على تحويل جميع الأسهم لحاملة إلى أسهم أسمية والغاء الأسهم لحاملة وفقا لتعديلات القانون والإجراءات التي اتخذتها الشركة مع مصر المقاصة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الأسهم لحاملة غير المقيدة والتى يبلغ عددها 6393 سهم يتم اتخاذ إجراءات تحويلها الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تحويل الأسهم لحاملة إلى أسهم أسمية فور تقديمها آليا من حامليها للشركة للتحويل.

وتراجع صافي أرباح المصرية العقارية خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 88.2%، حيث حققت أرباحاً بلغت 2.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
 
وانخفضت الإيرادات خلال الفترة لتسجل 8.08 مليون جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 8.56 مليون جنيه للفترة ذاتها من العام الماضي.
 
يشار إلى أن أرباح الشركة تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 45.8% على أساس سنوي، حيث سجلت نحو 20.4 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 37.7 مليون جنيه في 2016.

كما أظهرت القوائم المالية المجمعة للمجموعة المصرية العقارية، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 88.2%، فقد حققت أرباحاً بلغت 2.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
المزيد عن: المصرية العقارية البورصة المصرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد 7 مليون جنيه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
0
x
16:00
0
فرنسا
أستراليا
0
x
16:00
0
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 4:20:02 PM