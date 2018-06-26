مجلس ادارة "المجموعة المصرية العقارية" يوافق علي تحويل 6393 سهم إلي أسمية

وافق مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، على تحويل جميع الأسهم لحاملة إلى أسهم أسمية والغاء الأسهم لحاملة وفقا لتعديلات القانون والإجراءات التي اتخذتها الشركة مع مصر المقاصة.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الأسهم لحاملة غير المقيدة والتى يبلغ عددها 6393 سهم يتم اتخاذ إجراءات تحويلها الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تحويل الأسهم لحاملة إلى أسهم أسمية فور تقديمها آليا من حامليها للشركة للتحويل.





وتراجع صافي أرباح المصرية العقارية خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 88.2%، حيث حققت أرباحاً بلغت 2.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وانخفضت الإيرادات خلال الفترة لتسجل 8.08 مليون جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 8.56 مليون جنيه للفترة ذاتها من العام الماضي.

يشار إلى أن أرباح الشركة تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 45.8% على أساس سنوي، حيث سجلت نحو 20.4 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 37.7 مليون جنيه في 2016.





كما أظهرت القوائم المالية المجمعة للمجموعة المصرية العقارية، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 88.2%، فقد حققت أرباحاً بلغت 2.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.