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رفع كفاءة وازدواج مدخل مدينة قنا الشرقي بقيمة 50 مليون جنيهًا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:53 م
رفع كفاءة وازدواج مدخل مدينة قنا الشرقي بقيمة 50 مليون جنيهًا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
قال محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تابع أعمال رفع كفاءة وازدواج مدخل مدينة قنا الشرقي امتداد طريق قنا سفاجا، بطول 6 كيلومترات ابتداء من كوبري المعنا العلوي وحتى منطقة الكيلو 6.

وأشار الي ان التكلفة الاجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه منها 15 مليونا لأعمال الرصف والتجميل و35 مليونا لأعمال نقل المرافق الخدمية (خط مياه قنا البحر الأحمر- الكهرباء- كابلات الاتصالات) ووجه الهجان بسرعة الانتهاء من عمليات الرصف في اقرب وقت ممكن.
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