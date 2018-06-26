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عمان تغلق الحدود أمام اللاجئين السوريين.. وتطالب الأمم المتحدة بمساعدتهم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:52 م
عمان تغلق الحدود أمام اللاجئين السوريين.. وتطالب الأمم المتحدة بمساعدتهم
وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
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خاطر عبادة
 

أكدّ وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم أنّ عمان ستواصل غلق حدودها، مطالباَ الأمم المتحدة بمساعدة السوريين الفارين من العنف فى الجنوب داخل بلادهم.

 

وقال الصفدي فى تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، "لا تواجد للمشردين على حدودنا، والتحرك السكانى نحو الداخل، حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان فى بلدهم، نساعد الأشقاء ما نستطيع ونحمي مصالحنا وأمننا".

 

وقالت الأمم المتحدة صباح الثلاثاء، إنّ أكثر من 45 ألف شخصاً فرَوا من القتال فى محافظة درعا جنوب غرب البلاد متجهين إلى الحدود مع الأردن.

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