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ضبط 49 مخالفة في حملتين تموينيين بالأقصر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:51 م
ضبط 49 مخالفة في حملتين تموينيين بالأقصر
تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر
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طاهر الحساني
 
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، شن حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضبط المخالفات، ومحاربة جشع التجار.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن إدارتي تموين أرمنت والقرنة، تمكنا من شن حملتين أسفرتا عن تحرير 49 محضر ومخالفة.

وأوضح ان المخالفات تضمنت، ضبط حالة تصرف 5400 كيلو، من غاز البوتاجاز، و8 حالات توقف مخابز عن العمل، ومخالفة إغلاق مخبز في وقت العمل الرسمي، بالإضافة إلى 20 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و3 مخالفات لإدارة محال بدون شهادات صحية، 5 عدم إعلان عن أسعار الزيوت والفلاتر، ومخالفة لضبط سلع منتهية صلاحية عبارة عن 14 علبة ملبن، و9 حالات غلق محال تموين تجارية.

وأكد تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وجاري عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
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