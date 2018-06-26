بكاء هيكتور كوبر في المطار

بكى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لحظة وداع لاعبي الفراعنة عقب وصول بعثة الفراعنة بعد المشاركة في كأس العالم بروسيا.





وصافح كوبر ومعاونوه وعلى رأسهم محمود فايز محلل الأداء وفانتا المدرب العام وأنطونيوس مدرب الأحمال جميع لاعبى المنتخب قبل أن يغادروا الفندق وتذرف عيون الخواجة بالدموع.





كان اتحاد الكرة قد أعلن عدم تجديد عقد هيكتور كوبر عقب وداع مونديال روسيا بالخسارة أمام أوروجواي والسعودية وروسيا.







