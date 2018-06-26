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عاجل.. ميليشيات الحوثي تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة الرياض

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:49 م
عاجل.. ميليشيات الحوثي تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة الرياض
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وكالات
 
‏نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، في اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه من قِبل المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه السعودية، قبل قليل، حيث تم تدميره في الرياض.


الجدير بالذكر، أن الميليشيات الحوثية، قد أطلقت أول أمس صاروخين باليستيين على مدينة الرياض، لكن قوات الدفاع السعودية استطاعت تدميرهما.
المزيد عن: ميليشيات الحوثي قوات تحالف دعم الشرعية قوات الدفاع الجوي السعودي السعودية الرياض
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