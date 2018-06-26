عاجل.. ميليشيات الحوثي تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة الرياض

‏نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، في اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه من قِبل المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه السعودية، قبل قليل، حيث تم تدميره في الرياض.





الجدير بالذكر، أن الميليشيات الحوثية، قد أطلقت أول أمس صاروخين باليستيين على مدينة الرياض، لكن قوات الدفاع السعودية استطاعت تدميرهما.

