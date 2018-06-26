5 قرارات جديدة لرئيس الحكومة.. تعرف عليهم





أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات هامة، لتيسيير العمل داخل الوزارات المختلفة، أبرزها؛ طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 5 مدن جديدة قريبًا، فضلًا عن اعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية من أعمال المنفعة العامة.

استحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يُستحدث في وحدات الجهاز الإداري للدولة، تقسيمات تنظيمية، تقسيمات تنظيمية بالمسميات الأتية: -

1. التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

2. التقييم والمتابعة.

3. المراجعة الداخلية.

4. الموارد البشرية.

5. الدعم التشريعي.

6. نظم المعلومات والتحول الرقمي.

كما ينص القرار في مادته الثانية على أن يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرارات اللازمة لاستحداث التقسيمات التنظيمية المبينة بالمادة السابقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد التنسيق مع السلطة المختصة في كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة لتعديل الهيكل التنظيمي لها بما يتفق مع أحكام هذا القرار.

طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 5 مدن جديدة قريبًا

كما أعلن "مدبولي"، أنه يتم الاستعداد حاليًا لطرح حجز 120 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة.

وقال رئيس الوزراء، إن المدن التي سيطرح بها الوحدات هي: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان، مضيفًا أن تسليم هذه الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، وسيتم تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين، تيسيرا عليهم، بينما سيتم تقسيط باقى ثمن الوحدة بنظام التمويل العقارى المقرر.

وأكد أن هناك جهودًا مكثفة من الوزارة حاليا لاستكمال تسليم حاجزى الإعلانات السابقة، خاصة في عدد من المدن التى بها أعداد كبيرة من الحاجزين، مثل 6 أكتوبر، وبدر، والعبور، و15 مايو، والتي يتم تسليم الوحدات فيها للمستحقين تباعا، حسب نسب التنفيذ، وأولويات الاستحقاق.

اعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية من أعمال المنفعة العامة

رئيس الوزراء، أصدر قرارًا ينص على اعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية، بمحافظة أسيوط، بطول 22,6 كم، على الأراضي الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المعنية.

كما ينص القرار في مادته الثانية على أنه يُستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ مساحتها (41) فدان (بطول 4,4 كم وبعرض متوسط 30 مترا)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة المعنية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف ذات الصلة

تكليف الوزراء بالقيام بأعمال بعضهم في حالات الغياب

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بأن يقوم الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو من يقوم مانع به .

ووفقا للقرار، ينوب وزير العدل عن وزير الأوقاف، ووزير التنمية المحلية عن وزير الشباب والرياضة، ووزير الموارد المائية والرى عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما ينوب وزير البترول والثروة المعدنية عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التموين والتجارة الداخلية عن وزير التضامن الإجتماعى.

أما وزير الصحة والسكان فينوب عن وزير البيئة، ووزير التجارة والصناعة عن وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزير التضامن الاجتماعى عن وزير الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال العام عن وزير الإستثمار والتعاون الدولى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وزير الثقافة، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ينوب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتعاون الدولى عن وزير التجارة والصناعة، ووزير الخارجية عن وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير شئون مجلس النواب عن وزير العدل، ووزير النقل عن وزير الطيران المدنى، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير المالية.

وينوب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن وزير الموارد المائية والرى، ووزير الاستثمار والتعاون الدولى عن وزير قطاع الأعمال العام، ووزير السياحة عن وزير الآثار، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وزير القوى العاملة، ووزير الآثار عن وزير السياحة، ووزير التضامن الاجتماعى عن وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير العدل عن وزير شئون مجلس النواب.

وشمل القرار، إنابة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وزير التنمية المحلية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والرى عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير المالية عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن وزير النقل.

الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

واستمرارًا لسلسلة القرارات، أصدر "مدبولي"، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بدلاً من يوم السبت الموافق 30 من يونيو عام 2018، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.



