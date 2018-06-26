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رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب السياحة والفنادق بمركز المؤتمرات

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:45 م
رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب السياحة والفنادق بمركز المؤتمرات
صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
صّرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بإنه جارى التنسيق بين كلية السياحة والفنادق بالجامعة ورئيس مجلس ادارة مركز المؤتمرات ودار الضيافة بشأن تدريب الطلاب خلال الاجازة الصيفية مع منح الطلاب مكافأة مادية، جاء ذلك خلال رئاستة لمجلس لمجلس ادارة مركز المؤتمرات ودار الضيافة ظهر اليوم.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له، أن فترة الاجازة الصيفية للطلاب تشكل فرصة لاستثمار قدراتهم فى تخصصاتهم المتنوعة من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب عبر برامج تدريبية، بهدف ربط الدراسة الأكاديمية بالحياة العملية وتخريج جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والأقليمى، علاوة على غرس قيم العمل في الطلاب المستفيدين من التدريب، من أجل إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.
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