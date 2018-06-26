عمدة فرانكفورت: خطاب الأزهر الحل الوحيد للمشكلات التي يواجهها المسلمون في الغرب

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بيتر فلدمان عمدة مدينة فرانكفورت والوفد المرافق خلال زيارته للقاهرة.





قال الإمام الأكبر، إن العالم يعاني أزمة كبيرة نتيجة للسياسات العالمية التي تحقق مصالحها وأجنداتها على حساب آلام الفقراء والمرضى والأيتام الذين يدفعون وحدهم ثمن الحروب والصراعات العالمية، مؤكدًا أن عدم احترام التوجيهات الإلهية هو سبب انتشار الصراعات لأن الأديان تحمل في توجيهاتها السلام لجميع البشر.





وأوضح أن الأزهر يرى أن البداية الحقيقية لتحقيق السلام هي بتحقيقه أولاً بين أتباع الأديان، موضحًا أن الأزهر عمل على ذلك من خلال تأسيس بيت العائلة المصرية الذي يجمع في عضويته بين الأزهر وجميع الكنائس المصرية للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المصريين، كما عمل على توطيد علاقاته بالمؤسسات الدينية العالمية الكبرى كالفاتيكان وكنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي، كما يسعى الأزهر لتوثيق الحوار بين الشباب في العالم العربي والإسلامي والشباب الغربي.



