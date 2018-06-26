مد أجل النطق بالحكم على 53 متهماً بالتعدي على المنشآت واستهداف رجال الأمن لـ 4 يوليو

قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية مد أجل النطق بالحكم علي 53 متهماً من بينهم القيادي الإخوانى المتوفى محمد كمال و52 من أعضاء الجماعة في القضية رقم 185 لسنة 2016 والمتهمين فيها بتكوين عصابة مسلحة للتعدى على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش.. وذلك لجلسة 4 يوليو .





وضمت قائمة المتهمين: عرفة على محمد على، وأسامة فكرى عباس، وبسام محمد سليمان، وسيد أبا الحسن محمد، وأمير محمد عبدالسيد، وكريم صادق سعد، وأسامة مصطفى محمد، ومصطفى صلاح الدين همام، والسيد محمد السيد، وصفوت إبراهيم أحمد، ومحمد عبدالحكم على، وصلاح محمد بسطاوى، محمد شكري إبراهيم، رجب منصور محمد، ومحمد على أنور، ويوسف السيد فرج، وإبراهيم محمد العزب، وأحمد محمد عبدالله، وعامر مصطفى حسن، وعلى حسن على، وعبدالله رأفت أحمد، وعبدالرحمن رأفت أحمد، ومحمد هشام سيف الدين، والسيد إبراهيم محمد، وأحمد رضا نصر، ومحمد بسيوني عطية، وبلال أحمد حسين، ومحمد خالد محمد، وإسلام أحمد خميس، وعبدالرحمن شكري إبراهيم، وعبدالمؤمن نصر قطب، وأحمد مصطفى عبيد، ومحمد أحمد محمد، ووائل حامد جابر، وأنس مجدى منير، ويوسف نجاح الدين، ويحيي عبد المنعم محمد، ومحمود إسماعيل على، وعبدالرحمن على عبدالعظيم، وإسلام محمد السيد خلاف، وأحمد الشحات هاشم، وحسام حسن حسين، وأدهم أيمن على، ومحمد على توفيق.





وجاءت الاتهامات في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق اغراضهم.





كما كشفت التحقيقات أن القيادي الإخوانى محمد كمال - سبق تصفيته قبل أيام - و13 آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.





ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.



