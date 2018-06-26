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بدء الدراسة في 4 كليات جديدة بجامعة الزقازيق

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:39 م
بدء الدراسة في 4 كليات جديدة بجامعة الزقازيق
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أعلن الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، عن موافقة مجلس الجامعة، برئاسته، على بدء الدراسة في 4 كليات جديدة خلال العام الجامعي المُقبل 2018 -2019، وذلك بكليات: "التربية للطفولة المبكرة، والآثار، والعلوم الطبية التطبيقية، والمعهد الفني للتمريض".

وأضاف عبدالباري، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدراسة ستبدأ بكلية العلوم الطبية التطبيقية بعد تعديل مسماها إلى العلوم الصحية التطبيقية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بتغيير المسمى حتى لا يتعارض مع التخصصات الطبية التي تخرجها كلية الطب البشري، وتخريج مساعدين تقنيين بمختلف التخصصات، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية لعلوم الثروة السمكية بالجامعة.
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