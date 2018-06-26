عودة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

يظهر المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، بدورته الجديدة نهاية هذا العام بعد تغييرات في الإدارة المنظمة له وعقب إلغاء دورة 2017.

وتأسس المهرجان في 2001 وهو أبرز مهرجان سينمائي تنظمه المملكة المغربية سنويا، ويجذب في كل دورة كبار صناع السينما من أنحاء العالم.

وجاء في بيان بالموقع الرسمي للمهرجان أن الدورة السابعة عشرة ستعقد بمدينة مراكش في الفترة من 30 نوفمبر إلى الثامن من ديسمبر بعد إعادة تشكيل إدارة وفريق عمل المهرجان .

وأضاف البيان أن الفرنسية ميليتا توسكان دو بلانتييه، مديرة العلاقات العامة خلال سنتي 2001 و2002 ومديرة المهرجان في الفترة من 2003 إلى 2016، ستكون مستشارة للأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش .

كما تم إسناد الإدارة الفنية لمجموعة متميزة من الخبراء في برمجة المهرجانات وهم الألماني كريستوف تيرشت الذي اختير لمنصب المدير الفني والمغربي علي حجي بمنصب المنسق العام .

وكانت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قد أعلنت في يوليو تموز 2017 التوقف لدورة واحدة فقط قائلة إنها ستعمل على "تحديد وإعطاء دينامية للتغيير"، على أن يعود المهرجان في العام التالى .