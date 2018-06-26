الإتحاد السعودي: تمديد عقد "بيتزي" إلى نهاية كأس آسيا القادم

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم، تمديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني خوان بيتزي، إلى نهاية بطولة كأس آسيا، المقامة بدولة الإمارات العربية، والتي ستبدأ في مطلع شهر يناير إلى نهاية فبراير من العام القادم.



وأضاف الإتحاد السعودي، أنه سيتم الاتفاق مع "بيتزي" حول تغيير الطاقم الفني لتحسين مستوى المنتخب بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم بروسيا 2018.