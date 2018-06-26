ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإتحاد السعودي: تمديد عقد "بيتزي" إلى نهاية كأس آسيا القادم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:18 م
الإتحاد السعودي: تمديد عقد بيتزي إلى نهاية كأس آسيا القادم
طباعة
السعودية اليوم
 
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم، تمديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني خوان بيتزي، إلى نهاية بطولة كأس آسيا، المقامة بدولة الإمارات العربية، والتي ستبدأ في مطلع شهر يناير إلى نهاية فبراير من العام القادم.

وأضاف الإتحاد السعودي، أنه سيتم الاتفاق مع "بيتزي" حول تغيير الطاقم الفني لتحسين مستوى المنتخب بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم بروسيا 2018.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 2:40:07 PM