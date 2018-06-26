عاجل.. تطورات جديدة في قضية هتك عرض الفنانة ميريهان حسين

غابت الفنانة ميرهان حسين، عن حضور جلسة قضيتها الشهيرة بقضية "كمين الهرم"، والتي اتهمت فيها ضابطين بقسم شرطة الهرم، بالاعتداء عليها بالضرب والسب والقذف، بينما اتهمها الضابطان بالقيادة تحت تأثير المخدر.





وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة ميرهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميرهان حسين وسبها وقذفها.





وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل، التي تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم، فضلاً عن أقوال السجينات اللواتي احتجزن مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة.





وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، ووجود بعض الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ فيديو الواقعة قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.





ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبي على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.





وقال دفاع ميرهان حسين لقاضي محكمة جنح الهرم أن هناك عذرًا قهريًا هو ما دفع "ميريهان" الى عدم حضورها الجلسة.





وقدم دفاعها حافظتي مستندات تحوى أحداهما شهادة طبية رسمية معتمدة وصادرة من إحدى المستشفيات، ومعتمدة بختم نقابة الأطباء، والجهة الطبية التي ترأسها تفيد أن موكلته دخلت المستشفى، وأجرت عملية جراحية معقدة تستلزم تواجدها داخل المستشفى وعدم حضورها الجلسة.