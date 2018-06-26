للفتاة المحجبة.. اقتبسي إطلالتكِ الكلاسيكية من النجمات (صور)

لتحصلين على مظهر كلاسيكي رائع لا مانع لديكِ من اقتباس إطلالتك من النجمات العالميات، لذا نعرض عليكِ مجموعة من الإطلالات عليكِ قرائتها جيدًا لتقتبسي منها ما تفضلينه:-





بإمكانكِ اختيار العباية المفتوحة بالستايل البدوي التي اعتمدتها النجمة إليسا، مع الفستان الأسود، في إحدى حفلاتها الكبيرة، والتي تناسب أوقات المساء للفتيات المحجبات، كما أنها تعتبر الخيار الأفضل للأجواء الرمضانية.





يمكنكِ انتقاء الجلباب الواسع من وحي الطبيعة، التي ظهرت به النجمة أحلام في إحدى حلقات برنامج The Voice، من دار أزياء جيفنشي Givenchy، مع سروال ضيق وكعب عال من ماركتك المفضلة.





لفتتنا أيضًا إطلالة النجمة السورية كندا علوش بالجمبسوت الأبيض في أحد المهرجانات، بالخامة الفخمة والمهدولة، لإطلالة كلها رشاقة، مع الكلتش الذهبي الروز، وحزام الخصر الذهبي.





ظهرت النجمة المصرية مي عز الدين بـ فستان طويل الأكمام أيضًا مفتوح قليلًا من ناحية الصدر، مع حزام الخصر، يناسب أكثر الفتيات الممتلئات، مع حجاب عصري بلونكِ المفضل أو اختاريه ذا رسومات أنيقة، تضيف لمسة إلى اللوك ككل.





تميل النجمة ميساء مغربي إلى ارتداء العبايات والقفاطين المغربية، مثل هذه العباية بلون البيبي بلو، مع الكرانيش العصرية من ناحية الصدر، والأكمام المفتوحة.





كما اخترنا لكِ إطلالة النجمة مايا دياب المحتشمة بالبدلة الكلاسيكية باللون الأسود، مع القميص الكلاسيكي الأبيض، والبنطلون الشارلستون الرائج هذا العام.



