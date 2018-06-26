ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 28 اغسطس

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:16 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـتفجير أبراج الضغط العالى لـ 28 اغسطس
محكمة - أرشيفية
طباعة
مـروة هيـكل
 
اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 45 متهماً من بينهم 10 هاربين في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالى" .. الي جلسة  28 اغسطس للطلبات والمرافعة

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي ومحمد الجمل. 

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 2:40:01 PM