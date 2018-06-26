تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 28 اغسطس

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 45 متهماً من بينهم 10 هاربين في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالى" .. الي جلسة 28 اغسطس للطلبات والمرافعة





صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي ومحمد الجمل.





كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة



