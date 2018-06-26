مواجهة الدنمارك وفرنسا تشهد صراع بين أصدقاء الأمس





تنطلق اليوم الثلاثاء مواجهة قوية بين منتخبي فرنسا والدنمارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة، في كأس العالم 2018 بروسيا، في الساعة الرابعة عصرًا.





وتشهد هذه المباراة القوية صدام بين ‏أصدقاء الأمس في قِمة المجموعة الثالثة بين الدنمارك وفرنسا الساعة، وهما كريستيان إيركسن نجم الوسط الهجومي للدانمارك، وهوجو لوريس حارس مرمى فرنسا.





ويسعي منتخب الديوك الفرنسية لتحقيق الفوز في المباراة من أجل حصد العلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما يهدف الدانمارك للفوز في المباراة لضمان التأهل للدور الثاني.



