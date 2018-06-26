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السفير الياباني يدعو محمود الخطيب لحفل 11 يوليو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:13 م
السفير الياباني يدعو محمود الخطيب لحفل 11 يوليو
الخطيب
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علي نبوي
 

تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة من السفير الياباني في القاهرة لحضور حفل تكريم السفير كارم محمود، سفير مصر السابق في اليابان.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 11 يوليو المقبل؛ تكريما للسفير المصري السابق في اليابان بعد حصوله على وسام الشمس المشرقة.

الجدير بالذكر أن محمود الخطيب كان رئيسًا لبعثة الأهلي في اليابان خلال مشاركاته الأربعة في بطولة كأس العالم للأندية باليابان أعوام 2005 و2006 و2008 و2012.ويتمتع الخطيب بعلاقات جيدة مع عدد من المسئولين في اليابان.

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